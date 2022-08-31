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GKK'dan açıklama...

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:30
GKK'dan açıklama...

GKK: “Topluma; doğru ve gerçek bilgiler vererek bir nevi kamu hizmeti yapması gereken bir basın biriminin, hakkında kovuşturma bulunan bir personelin asılsız iddialarına sarılarak topluma yanlış bilgi vermesi düşündürücü”    

"Bahse konu yazıda belirtilen olaya ilişkin iddialar geçmişte gündeme gelmiş, yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda, böyle bir durumun olmadığı, bunların asılsız ve çamur atmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, "topluma doğru ve gerçek bilgiler vererek bir nevi kamu hizmeti yapması gereken bir basın biriminin, hakkında kovuşturma bulunan bir personelin asılsız iddialarına sarılarak topluma yanlış bilgi vermesinin düşündürücü olduğunu" kaydetti.

Güvenik Kuvvetleri Komutanlığı, yazılı bir açıklamayla, geçtiğimiz günlerde bir gazetede yayımlananlarla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Bahse konu yazıda belirtilen olaya ilişkin iddiaların geçmişte de gündeme geldiği ve yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda, böyle bir durumun olmadığı, bunların asılsız ve çamur atmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının bu tür gerçek dışı yayınlara itibar etmeyeceğini biliyor ve halkımıza bize duydukları güvenden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin haricinde, kime hizmet ettiği bilinmeyen bir gazetede; geçen günlerde çıkan ve Kıbrıs Türkünü yok oluştan kurtararak bağımsızlık ve hürriyetini sağlayan askerini ve mücahitlerini, sırf hakaret ve düşmanlık kokan kelimeler dolu manşet ve yazıda karalamaya yönelik doğruluğu ve gerçekliği araştırılmadan yazılan satırların yer aldığı görülmüştür. Bu satırlarda, Güvenlik Kuvvetleri eski Komutanlarından biri de bu karalama furyasına dahil edilmiştir.

Bahse konu yazıda belirtilen olaya ilişkin iddialar geçmişte gündeme gelmiş, yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda, böyle bir durumun olmadığı, bunların asılsız ve çamur atmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güvenlik Kuvvetleri eski Komutanına yönelik komplo niteliğindeki bu olaya karışanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştı.

Hatta bu asılsız satırları kaleme alanlar, bahsi geçen komutanı hain FETÖ/PDY ile ilişkilendirmeye çalışarak, tutuklu olduğu yalanını da atmaktan geri kalmamışlardır. Adı geçen Komutan ile irtibat kurulmuş olup, halihazirda ailesi ile birlikte mütevazi emeklilik hayatını sürdürmektedir.

Böyle satırları sıklıkla kamuoyuna sunmayı alışkanlık haline getiren ve yaptığı bu tarz yayınların gazeteciliğe sığmadığı düşünülen basın kuruluşunu, kıymetli Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ve Medya Etik Kurulu’nun dikkatine getiriyor, basın meslek etiğinin sürdürülmesi bakımından gerekeni yapacaklarına da inanıyoruz.

Gerçek dışı haberlerle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını yıpratmaya yönelik bu satırlarla ilgili, gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı da bilinmelidir.

Değerli ve kahraman Kıbrıs Türk halkının bu tür gerçek dışı yayınlara itibar etmeyeceğini biliyor ve halkımıza bize duydukları güvenden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

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Son Güncelleme: 31.08.2022 18:35
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