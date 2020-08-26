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GKK: "Birimde tüm personelin test sonucu negatif"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), karantinaya alındığı şeklinde asılsız haberler çıkan bir biriminde tüm personelin korona testi sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12
GKK: "Birimde tüm personelin test sonucu negatif"
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde basında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bir birliğin tümünün karantinaya alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verilmiş, durum komutanlığımızca bir önceki basın duyurusunda açıklanmıştır. Bahse konu kışlada görev yapan tüm personele, Sağlık Bakanlığı’nca 24 Ağustos tarihinde test uygulanmış, bugün itibarı ile tamamının testinin negatif olduğu açıklanmıştır” denildi.

Açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC halkının huzur ve güvenliğini Covid-19 tedbirlerini de tavizsiz uygulayarak her zaman olduğu gibi sağlamaya devam ettiği de kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıGKK
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