GKK: "Birimde tüm personelin test sonucu negatif"

Açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC halkının huzur ve güvenliğini Covid-19 tedbirlerini de tavizsiz uygulayarak her zaman olduğu gibi sağlamaya devam ettiği de kaydedildi.
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), karantinaya alındığı şeklinde asılsız haberler çıkan bir biriminde tüm personelin korona testi sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC halkının huzur ve güvenliğini Covid-19 tedbirlerini de tavizsiz uygulayarak her zaman olduğu gibi sağlamaya devam ettiği de kaydedildi.