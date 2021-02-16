GKK 19 Şubat’ta dolacak istihdam başvuru süresini uzattı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 19 Şubat’ta başvuru süresi dolacak personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemlerini, 26 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı.
Başvurular 26 Şubat Cuma günü saat 16.00’a kadar uzatıldı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 19 Şubat’ta başvuru süresi dolacak personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemlerini, 26 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 19 Şubat’ta başvuru süresi dolacak personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemlerini, 26 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı.
Başvurular 26 Şubat Cuma günü saat 16.00’a kadar uzatıldı.