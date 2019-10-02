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Gizli ittifak..

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar dün mahkemedeydi

Gizli ittifak..

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar dün mahkemedeydi

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
Gizli ittifak..

Kamalı Haber

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kingsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kingsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’le yasadışı yollardan GüneyKıbrıs’a geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı Yollardan ülkeye Adam Sokma
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