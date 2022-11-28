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Giyinmek Bile Artık Lüks
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Giyinmek Bile Artık Lüks

Son zamanlarda artan fiyatlardan nasibini alan giyim sektöründe pahalılık cep yakıyor. Vatandaşların temel gereksinimlerinden biri olan giyinmek bile artık lüks hale geldi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:28
Giyinmek Bile Artık Lüks

Son zamanlarda artan fiyatlardan nasibini alan giyim sektöründe pahalılık cep yakıyor. Vatandaşların temel gereksinimlerinden biri olan giyinmek bile artık lüks hale geldi.

Geçtiğimiz yıl 500 ile 650 TL arasında satılan erkek kabanları bu yıl 1500 TL’ye çıktı. En basit bir mont 900 TL’den başlarken, kazakların fiyatı 450 TL’ye ulaştı.

Basit bir eşofman altı 450 TL’ye satışa sunulurken bebekler için bile eşofman takımı 700 TL’den başlıyor. Ayakkabı fiyatlarının yanına yaklaşmak ise mümkün değil. Bir çift kadın ayakkabısı 550 TL’den başlarken, çocuk ayakkabıları 450 TL ile 800 TL arasında alıcı bekliyor

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