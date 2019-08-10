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Giyim eşyası yerine naylon ve karton gönderdiler

Girne’de B.Y.Y.(E-22) ve B.S.(E-19), online bir site üzerinden giyim eşyası sipariş eden 5 kişiye giyim eşyaları yerine naylon ve karton dolu poşet gönderdi.

Giyim eşyası yerine naylon ve karton gönderdiler

Girne’de B.Y.Y.(E-22) ve B.S.(E-19), online bir site üzerinden giyim eşyası sipariş eden 5 kişiye giyim eşyaları yerine naylon ve karton dolu poşet gönderdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:45
Giyim eşyası yerine naylon ve karton gönderdiler

Girne’de B.Y.Y.(E-22) ve B.S.(E-19), online bir site üzerinden giyim eşyası sipariş eden 5 kişiye giyim eşyaları yerine naylon ve karton dolu poşet gönderdi.

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Tutuklanan söz konusu şahıslar hizmet bedeli olarak da 5 kişiden toplam 680 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.  

Polis Basın Bültenine göre, B.Y.Y ve B.S.’nin, online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından 5 ayrı kişi tarafından sipariş verilen muhtelif giyim eşyalarını, sipariş eden şahıslara, siparişleri yerine, kargo poşetleri içerisine naylon, karton, vb. eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 680 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 10.08.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
Online Dolandırıcılık
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