Gittikçe artmaya başladı...Markette hırsızlık!

Polis'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

2022 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 3420 TL değerinde olan muhtelif markalardaki toplam 13 karton sigara çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen İ.B.(E-26) tutuklanmış ve çalmış olduğu 13 karton sigarayı Y.S.(E-69)’ye 2150TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu çalıntı sigaraları piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilen Y.S. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.