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Girne’ye “Hayat Ormanı”…

27 Şubat 2022 Pazar 13:45
Girne’ye “Hayat Ormanı”…

İLK FİDANLAR 4 MART CUMA GÜNÜ DİKİLECEK; TÜM HALK FİDAN DİKİMİNE DAVET EDİLDİ
Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alanda bulunan,  bir süre önce üzerinde Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Site İnşa Projesi yapımına başlanan  ancak daha sonra proje iptal edilerek Bakanlar Kurulu kararıyla orman alanı olarak ilan edilen alanın ‘‘Hayat Ormanı”na dönüştürüleceği belirtildi. 
Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin açıklamasına göre, Hayat Ormanı’nın ilk fidanları 4 Mart  Cuma günü saat 14:00’te, “Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve  doğaseverler tarafından” dikilecek. Açıklamada, tüm halk fidan dikme etkinliğine davet edildi.

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Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Doğapark, Peyzaj Mimarları Odası ve Orman Mühendisleri Odası ortak açıklama yaparak dava açılması, ara emri alınması, ardından Bakanlar Kurulu tarafından site kararların iptali ve yeni kararla söz konusu alanın orman alanı olarak ilan edilmesi şeklinde ilerleyen süreç sonucunda Orman Dairesi yetkilileriyle görüşme yapıldığını ve Girne’yi tepeden gören ve yeşil örtüsü ortadan kaldırılan 74 dönümlük bu alanın yeniden ağaçlandırılacağını ifade etti.
İlgili müteahhit firmanın 2 adet dev vincinin hala bölgede durduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm uyarılarımıza, mahkeme kararına ve buna uygun olarak Orman Dairesi’nin vinçlerin kaldırılması yönündeki talebine rağmen adım atılmamış ve bölgenin yeniden ağaçlandırılması engellenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda, hukukçularımız tarafından Yargıtay’a gerekli başvuruyu yapmak için harekete geçilmiştir. Tüm bu kötü niyetli yaklaşımlara rağmen, Girne’nin yeniden yeşile kavuşması ve Hayat Ormanı’nın bölgeye nefes aldırması engellenemeyecektir” denildi.
 

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Son Güncelleme: 28.02.2022 00:28
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