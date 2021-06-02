Girnelilerin dikkatine!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.30 ile 11.30 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre, elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç veya erken verilebileceği uyarısında bulunulurken, vatandaş şebekede her an elektrik varmış gibi davranmaya çağırıldı.