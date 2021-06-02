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Girnelilerin dikkatine!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın bşr saat süreyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği açıklandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:39
Girnelilerin dikkatine!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.30 ile 11.30 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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Açıklamada, çalışmanın seyrine göre, elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç veya erken verilebileceği uyarısında bulunulurken, vatandaş şebekede her an elektrik varmış gibi davranmaya çağırıldı.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 15:19
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