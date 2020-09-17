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Girne’de Zabıta Ekipleri, Kreşleri Denetledi!

Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri Girne’de Faaliyet Gösteren 13 Kreşten, Bakanlar Kurulu kararlarıyla yasal olarak açık bulunan 5 Kreşi Denetledi

17 Eylül 2020 Perşembe 15:39
Girne’de Zabıta Ekipleri, Kreşleri Denetledi!
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Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi karşısında gün geçtik sonra denetimlerini artıran Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kentte bulunan 5 kreşe denetim yaptı.

5 Kreş Denetlendi

Covid-19 Pandemi önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde,13 kreşin bulunduğu bölgemizde 5 kreşin yasal olarak açık olduğu ve kreşlerde 0-3 yaş dışında çocukların kreşe bırakılmasının yasak olduğu belirtildi. Bu doğrultuda kreşler Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından denetlendi.

Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edin

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Denetimler sonrasında, kreşlerin sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini incelediklerini vurgulayan Güngördü, temizlik maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tedbiri elden bırakmayın…

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada; Denetimler kapsamında, geleceğimiz olan çocuklar için kreşlerin belirlenen koşullara uygun olup olmadığını kontrol eden Zabıta Ekipleri halkın sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bulaş riskinin artmasından dolayı herkesi daha dikkatli olması gerektiğini belirten Güngördü, tüm halktan tedbiri biran olsun elden bırakmamalarını rica etti.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri
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