Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor

STANT İÇİN BAŞVURULARIN 1 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR YAPILMASI GEREKİYOR
Girne Belediyesi tarafından hediyelik eşya, yeni yıl pastası, cupcake, bisküvi, çikolata, şekerleme, limonata, kahve, oyuncak, kitap, süslemeler ve satışı yapılacak yeni yıl pazarı kurulacak.
Aralık ayı boyunca Cumartesi-Pazar günleri gezilebilecek, 15 adet standın yer alacağı pazar, pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ve stant kurmada öncelik derneklere, hayır kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine tanınacak.
Daha detaylı bilgi (0392) 650 0 100 ve 0533 849 89 47 numaralı telefonlardan elde edilebilir.