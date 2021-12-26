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Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor

Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 78 işletme denetlendi..

26 Aralık 2021 Pazar 13:15
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor

26 Kasım – 23 Aralık 2021 tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 78 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve covid-19 pandemi önlemleriyle ilgili denetlenirken hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir işletme ile sağlık karnesi ve Covid PCR test sonuçları olmayan 3 işletme olmak üzere toplam 4 işletme mühürlendi, Covid-19 önlemlerine uymayan bir işletmeye 4970 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yapılıyor.

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, hijyen koşulları ve sağlık karnesi yükümlülükleri yetersiz bulunan ‘Midye Point Restaurant’ ile sağlık karnesi ve PCR test sonuçları bulunmayan ‘Beltz Kitchen Market’, ‘Tümbeki Cafe’ ve ‘ Divan Ocakbaşı Restaurant’ isimli işletmeler kapatılarak mühürlenmişti. Faaliyeti durdurulan işletmeler; teknik eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine izin verildi. 

CEZAİ YAPTIRIMLAR

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Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürlenen 4 işyeri yanında toplam 14 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 3 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir işyerine Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4970 TL para cezası kesildi. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: COVİD DENETİMLERİNE DEVAM EDİLECEK

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü ise denetimlere ilişkin şu açıklamada bulşundu:

“Yeme içme ve eğlence ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerin yoğunluğu nedeniyle insan hareketliliğinin artışı yanında havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının artması; sadece genel hijyen ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda Covid ile ilgili önlemlerin de sıkı şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Özellikle son haftalarda tüm dünyayı etkileyen Omicron varyantının daha bulaşıcı olmasını dikkate alarak yeni yıl öncesi sosyalleşme süreçlerine çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir kış ve okul dönemi için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam edeceğiz. Değerli halkımızın da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Bu kritik süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliği içinde yönetmeliyiz’’

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Son Güncelleme: 26.12.2021 14:59
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