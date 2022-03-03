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Girne’de yeni ilan edilen ormanlık arazide yarın ağaç dikim etkinliği yapılacak

ÖRGÜTLER ARAZİDEKİ ÇALIŞMANIN ENGELLENMEYE ÇALIŞILDIĞINI İDDİA ETTİ

03 Mart 2022 Perşembe 12:30
Girne’de yeni ilan edilen ormanlık arazide yarın ağaç dikim etkinliği yapılacak

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı, orman alanı olarak ilan edilen Girne Dağları'nın kuzey yamacındaki 74 dönümlük arazide yarın ağaç dikimi yapılmasının planlandığını ancak fidan ekiminin engellenmesi amacıyla bölgedeki ağır iş araçlarının kaldırılmadığını iddia etti.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi (Güven-Yapı) tarafından site yapımı için iş araçları ile çalışma başlatıldıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi olarak ilan edilen söz konusu arazi hakkında Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Doğa Park tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

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Söz konusu tahrip edilen arazide 5 sivil toplum örgütü iş birliğinde yarın için fidan ekimi yapılması için planlama yapıldığı anımsatılan açıklamada, Güven-Yapı’nın anlaştığı müteahhit firmaya ait vinçlerin söz konusu araziden çıkartılmadığı ve bunun ağaç dikimini engellemek için yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca kendilerine Güven-Yapı’nın avukatı tarafından söz konusu arazinin Güven-Yapı’nın kirasında olduğu belirtilen mektup gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Girne’nin yeniden yeşile kavuşması ve Hayat Ormanı’nın bölgeye nefes aldırması engellenemeyecektir. Bu vesileyle, tüm halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Duyarlı tüm kesimleri ve tüm doğa severleri 4 Mart Cuma günü 14.00’te ‘Hayat Ormanı’na ilk fidanları dikmeye davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, Orman Dairesi ile bölgeye "Hayat Ormanı" adı verilmesi ve Mart ayı ile birlikte ilk fidanların dikilerek yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalara başlanması kararı da alındığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 04.03.2022 00:24
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