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Girne’de Yasa Dışı Bahis  Operasyonu…10 Tutuklu

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı  sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Girne’de Yasa Dışı Bahis  Operasyonu…10 Tutuklu

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı  sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 07:44
Girne’de Yasa Dışı Bahis  Operasyonu…10 Tutuklu

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı  sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün  saat 15.00 sıralarında düzenlenen operasyonda,  bir çok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı. Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklandı.

(ŞEB)

Son Güncelleme: 30.08.2019 10:49
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