Girne’de Yasa Dışı Bahis  Operasyonu…10 Tutuklu

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
(ŞEB)
Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
(ŞEB)