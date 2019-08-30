Girne’de Yasa Dışı Bahis  Operasyonu…10 Tutuklu

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, bir çok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı. Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklandı.

(ŞEB)