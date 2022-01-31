Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde düzenlenen Yarıyıl Şenliği’nde ücretsiz atölye çalışmaları yapılacağı duyurularak, bilgi verildi.

Buna göre, 3 Şubat Perşembe günü 13:00-15:00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Origami Atölyesi, 4 Şubat Cuma günü Sanat Galerisi’nde Oyun Günü, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Resim Atölyesi ve 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Seramik Atölyesi yapılacak. Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, 12 Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Çocuk Partisi ile sona erecek.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için 0392 8151508 ve 05391126363 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceğinin kaydedildiği açıklamada, atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi isteneceği belirtildi.

KADIOĞLU: “BU YIL BEŞİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların sosyalleşebileceği, kendini geliştirebileceği, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl da pandemi koşulları dikkate alınarak bir program hazırladıklarını ifade eden Kadıoğlu, ücretsiz gerçekleşecek atölyelerin tüm çocukların katılımına açık olduğunu belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “TÜM ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek, belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çocukların, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek, bakış açıları geniş, bireysel farklılıklarının bilincinde, barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için bu tür faaliyetlerin önemine değinen Güngördü, okulların tatile girmesi nedeniyle karne alan tüm çocuk ve gençleri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.