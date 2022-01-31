banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor

Girne Belediyesi’nin geleneksel olarak 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği, 3-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde düzenlenen Yarıyıl Şenliği’nde ücretsiz atölye çalışmaları yapılacağı duyurularak, bilgi verildi.

Buna göre, 3 Şubat Perşembe günü 13:00-15:00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Origami Atölyesi, 4 Şubat Cuma günü Sanat Galerisi’nde Oyun Günü, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Resim Atölyesi ve 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Seramik Atölyesi yapılacak. Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, 12 Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Çocuk Partisi ile sona erecek.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için 0392 8151508 ve 05391126363 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceğinin kaydedildiği açıklamada, atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi isteneceği belirtildi.

KADIOĞLU: “BU YIL BEŞİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

banner341
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların sosyalleşebileceği, kendini geliştirebileceği, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl da pandemi koşulları dikkate alınarak bir program hazırladıklarını ifade eden Kadıoğlu, ücretsiz gerçekleşecek atölyelerin tüm çocukların katılımına açık olduğunu belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “TÜM ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek, belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çocukların, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek, bakış açıları geniş, bireysel farklılıklarının bilincinde, barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için bu tür faaliyetlerin önemine değinen Güngördü, okulların tatile girmesi nedeniyle karne alan tüm çocuk ve gençleri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 17:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi
Haftalık trafik raporu…
Haftalık trafik raporu…
Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…
Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…
Yağmurlu hava devam edecek
Yağmurlu hava devam edecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim