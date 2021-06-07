Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi

KKTC Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında olan Karaoğlanoğlu tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası Girne Belediyesi ana sponsorluğunda 06 Haziran 2021 Pazar günü sabahın erken saatlerinde Karaoğlanoğlu balıkçı barınağında toplanılarak, 14 takım 52 lisanslı sporcu, 45 lisanssız ferdi takım ve 135 ferdi lisanssız sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Müsteşarı Gürkan Kara, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Milletvekili Zeki Çeler, Milletvekili Erek Çağatay, Karaman Muhtarı Saadet Cibo, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Sait Faraç, Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Burak Güler ve Girne Belediyesi Meclis Üyesi Derya Hoca’nın da katıldığı ödül törenine Karaoğlanoğlu bölge halkı da ilgi gösterdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü düzenlenen olta ile sokan balığı avlama müsabakasına katılarak, başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Güngördü: Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın var olması Girne kent halkı için gerekli olduğuna dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinin önemine işaret ederek, yapılan spor müsabakasına Girne Belediyesi olarak katkı koyduklarını söyledi. Güngördü, Barınağın var olmasının bölge halkı için önemli olduğuna dikkat çekerek, sorunların giderilmesinde gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Güngördü ödül töreninde yaptığı konuşmada “Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı olarak geçen yerin, bütün Girne’de vatandaşların kolaylıkla denize ulaşabilecekleri ender noktalardan biridir. 1974 öncesinde de balıkçı barınağı olarak da bilinirdi. Ancak halen yasal bir balıkçı barınağı statüsüne kavuşturulamamıştır. Bu nedenle yapılan müsabakada Başbakan’ın ve hükümet üyelerinin de burada olması çok önemlidir. Bu bölgenin en kısa zamanda, çevresiyle ve yollarıyla birlikte balıkçı barınağı olarak resmen ilan edilmesi gerekmektedir. Hükümetten talebimiz bu yöndedir” dedi.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları ve başarı gösterenleri tebrik eden Güngördü, Dernek Başkanı’na ve katkı koyan herkese teşekkür etti.