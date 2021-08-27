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Girne’de okullar için hazırlıklar başladı

Girne Belediyesi ekipleri tarafından okullarda her yıl yapılan temizlik ve ilaçlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 14:45
Girne’de okullar için hazırlıklar başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri Girne bölgesindeki tüm okullarda genel temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama, ot temizliği ve bahçe mıntıkası çalışmalarına başladı.

Ekipler, Bellapais Anaokulu, Osman Türkay Anaokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, 19 Mayıs TMK, Hasan Cafer İlkokulu, Karakum Anaokulu, Anafartalar Lisesi’nde temizlik çalışmalarına devam ediyor. 

İleriki günlerde ekipler, 23 Nisan İlkokulu, Maarif Anaokulu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda çalışmalarına devam edecek. 

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Girne Belediyesi sağlık ekipleri de okullarda ilaçlama programı yaptı.

“AŞI OLMAYI İHMAL ETMEYİN” 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını devam ederken okulların açılmasıyla, öğrencilerimize hijyenik ve temiz bir ortam yaratma adına ekiplerimiz her yıl yapılan temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bizler görevimizi yapıyoruz, sizler de sizin ve ailenizin sağlığı için aşı olmayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verdi.


 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 15:05
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