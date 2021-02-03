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Girne’de Leymosun Kültür Evi’nde ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı, Girne’de, Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yapılmaya başlandığını açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:45
Girne’de Leymosun Kültür Evi’nde ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlandı
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Sağlık Bakanlığı, Girne’de, Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yapılmaya başlandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından Leymosun Kültür Evi’nde hafta boyunca saat 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacak.

Ayrıca Lefkoşa Fuar Alanı’nda hafta boyunca aynı saatlerde PCR testleri yapılmaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 19:03
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