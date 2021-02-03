Girne’de Leymosun Kültür Evi’nde ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı, Girne’de, Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yapılmaya başlandığını açıkladı.
Ayrıca Lefkoşa Fuar Alanı’nda hafta boyunca aynı saatlerde PCR testleri yapılmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 03.02.2021 19:03
Sağlık Bakanlığı, Girne’de, Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yapılmaya başlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Girne’de, Leymosun Kültür Evi’nde PCR testleri yapılmaya başlandığını açıkladı.
Ayrıca Lefkoşa Fuar Alanı’nda hafta boyunca aynı saatlerde PCR testleri yapılmaya devam ediyor.