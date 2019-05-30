banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89030
ALTIN
245.044
DOLAR
5.9663
STERLİN
7.5381
EURO
6.6430
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
GİRNE’DE KAZA: 3 YARALI YAYA!
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
banner306

Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!

Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:13
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!

29.05.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde Ahmet ÇEKENOĞLU (E-32), yönetimindeki LV 014 plakalı araç ile batı istikametine doğru 140 promil alkollü içki tesiri altında seyrettiği bir sırada, cadde üzerinde bulunan hirondel çemberine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar Caddesine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Berke Can ÖZBEK (E-18), Mesut KAYA (E-24) ve Betül UZUN (K-19)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Berke Can ÖZBEK, Mesut KAYA ve Betül UZUN kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Berke Can ÖZBEK ve Mesut KAYA Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırlarken, kazada ağır yaralan Betül UZUN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ahmet ÇEKENOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 30.05.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
TrafikKazasıAhmet ÇEKENOĞLUBerke Can ÖZBEKMesut KayaBetül UZUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor
Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor
Ktös'ün 50. Yıl Onur Resepsiyonu Yarın...
Ktös'ün 50. Yıl Onur Resepsiyonu Yarın...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
Hükümet Programı Meclis’te
Hükümet Programı Meclis’te
Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor
Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
19. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde gün GKK bandosu konser verdi
19. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde gün GKK bandosu konser verdi
Döviz kurları..
Döviz kurları..
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim