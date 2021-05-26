Girne’de kanser tarama kampanyasına 220 kadın başvurdu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Anneler Günü Haftası nedeniyle 3-8 Mayıs arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında Girne bölgesinde yaşayan 220 kadın, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden aldığı kartlarla indirim fırsatından yararlanarak randevularını alıp işbirliğindeki hastanelerde kontrollerini yapmaya başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kampanya dolayısıyla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Güngördü, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelikleri ile Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ile görüştü.





