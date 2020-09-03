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Girne’de iki caddenin isimleri değiştirildi

Girne Belediyesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararlar doğrultusunda, Kurtuluş Caddesi ve Sedat Simavi Caddesi’nin isimlerini değiştirdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Girne’de iki caddenin isimleri değiştirildi
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Girne Belediyesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararlar doğrultusunda, Kurtuluş Caddesi ve Sedat Simavi Caddesi’nin isimlerini değiştirdi.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne’de bulunan Kurtuluş Caddesi’nin ismi “Osman Örek Caddesi” olarak, Sedat Simavi Caddesi’nin ismi ise “Öğr.Kubilay Çaydamlı Caddesi” oldu. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediye Meclis üyeleri tarafından, pandemi öncesinde alınan kararlar doğrultusunda iki caddenin isimleri bugün yapılan törenlerle değiştirildi. 

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“ŞEHİR BELLEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, şehirler binalardan, insanlardan ve tabii ki belleklerden oluştuğunu söyleyerek, bu doğrultuda kararlar aldıklarını dile getirdi. 
Güngördü; “Topluma mal olmuş bireylerin hatırlanması her zaman önem arz etmektedir. Toplum belleği açısından bazı isimlerin hatırlanması bu bakımdan zarurettir. Kıbrıs Türk mücadele tarihinin, hepimizin yaşantısında çok önemli bir yer aldığı gerçektir. Osman Örek ve Kubilay Çaydamlı, Kıbrıs Türk toplumu için önemli figürlerdir ve dolayısıyla belleklerde yaşatılması görevi benim başkanlık yaptığım döneme denk gelmesi benim için ayrı bir mutluluktur. Şahsım ve Belediye Meclis Üyelerim adına böyle bir kararı almaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.  
 

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Son Güncelleme: 03.09.2020 18:31
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