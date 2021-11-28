banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Narkotikten büyük operasyon!
Narkotikten büyük operasyon!
Küçük Erenköy yakınlarında kaza
Araç dereye uçtu!
Sözde ucuzluk günleri...
Sözde ucuzluk günleri...
banner404
Flaş Haber
Vaka sayıları azalmıyor!
Kapat

Girne’de hijyen ve covid denetimleri devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Girne’de faaliyet gösteren 64 işletmeyi “gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleri” doğrultusunda denetledi. 

28 Kasım 2021 Pazar 11:45
Girne’de hijyen ve covid denetimleri devam ediyor

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, genel hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir restorana ve Covid-19 önlemlerine uymayan bir süpermarkete bir asgari ücret tutarında para cezası kesildi, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye de kapatma ihbarı verildi. 


Kontroller kapsamında mühürleme ihbarı verilen bir iş yeri yanında toplam 18 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 


Çalışanlarının antijen testini yenilemeyerek, Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmeyen süpermarkete bir asgari ücret para cezası kesildi. Genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 1 tane restoran işletmesine de toplam 656 TL para cezası kesildi, 3 farklı süpermarkette muhafaza koşulları uygun olmayan çeşitli marka toplam 28 adet sandviç ve pizza ürünlerine el konularak yasal işlem uygulandı. 


Girne Belediyesi, Açık Pazar’daki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. 


GİRNE BELEDİYE BAŞKANI NİDAİ GÜNGÖRDÜ: “COVİD DENETİMLERİ ARTTIRILACAK”

banner341
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının arttığına işaret ederek, Covid ile ilgili önlemlerin bu yüzden daha sıkı şekilde uygulanması gerektiğine işaret etti. 


Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir kış ve okul dönemi için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam ettiklerini ve bu denetimleri arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Güngördü, vatandaşlara ve işletmelere şöyle seslendi:


“Değerli halkımızın da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Özellikle kapalı mekanlara girişte Adapass sorgulanması ve antijenlerin takibi konularında kritik kontrollerimiz süreceğinden tüm işletmecilerin bu tedbirleri sağlamasını önemle rica ederiz. Tüm Dünyayı da etkisine almaya halen devam eden bu zor süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir iş birliği içinde yönetmeliyiz.”

 

banner360
Son Güncelleme: 28.11.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
DenetimGirne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa acil servisi az personel ile hizmet vermeye devam ediyor
Gazimağusa acil servisi az personel ile hizmet vermeye devam ediyor
Vaka sayıları azalmıyor!
Vaka sayıları azalmıyor!
GAÜ Akademisyeni Apan’ın eseri ‘1. Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu Resim Sergisi’nde yer aldı
GAÜ Akademisyeni Apan’ın eseri ‘1. Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu Resim Sergisi’nde yer aldı
Amcaoğlu'ndan açıklama
Amcaoğlu'ndan açıklama
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
İnsan Hakları Derneği: ”AB’nin yanlı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”
İnsan Hakları Derneği: ”AB’nin yanlı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”
Çakıcı'dan hükümete eleştiri
Çakıcı'dan hükümete eleştiri
YDP Dikmen'deydi
YDP Dikmen'deydi
Tatar: “Anavatan her zaman yanımızda“
Tatar: “Anavatan her zaman yanımızda“
Pilli'den halka çağrı
Pilli'den halka çağrı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim