Girne’de hijyen ve covid denetimleri arttırıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında son günlerde vaka artışları gösteren Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerini de arttırıldı. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmekte.

Açıklamaya göre, hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan Ora Ocakbaşı Restoran ve Little Garden Cafe’nin faaliyetleri durduruldu. Faaliyeti durdurulan işletmeler; teknik eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine izin verildi.

Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürlenen 2 işyeri yanında toplam 74 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir işyerine maske kullanımı ile ilgili Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4400 TL; genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 8 tane gıda işletmesine de toplam 4216 TL para cezası kesildi, izinsiz şekilde seyyar gıda satışı yapan iki kişiye de yasal işlem uygulandı. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yeme içme ve eğlence ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerin yoğunluğu nedeniyle insan hareketliliğinin artışı yanında havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının artması; sadece genel hijyen ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda Covid ile ilgili önlemlerin de sıkı şekilde uygulanmasını gerektirdiğini kaydeden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Sadece değerli vatandaşlarımızın değil aynı zamanda ülkemizde bulunan yabancı öğrenci ve turistlerimizin de sağlığını korumak bizlerin görevidir. Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir kış ve okul dönemi için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam edeceğiz. Artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle bizler önümüzdeki günlerde Belediye olarak kontrollerimize biraz daha fazla ağırlık vereceğiz. Ancak değerli halkımızın da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Okullarda çocuklarımızın gençlerimizin güvenli eğitim almasını sağlamak da bu önlemlerle mümkün olacaktır. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Bu kritik süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliği içinde yönetmeliyiz’’ dedi.