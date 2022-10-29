Girne’de hijyen denetimleri

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin rutin kontrolleri sürüyor.

22 Eylül - 26 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 131 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi. Güzellik salonlarının da mercek altına alındığı denetimler halen yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar durumunda ilgili işletmeler uyarılmakta ve süreli ihbarlar verilerek düznelemeler talep edilmektedir.

Yapılan kontrollerde; hijyen koşullarda yetersizlik olduğu tespit edilen 2 tanem market işletmesi ile yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 3 tane kuaför ve güzellik salonu ve 1 tane SPA ve Sauna işletmesi olmak üzere toplam 6 tane işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 3 farklı işletmeye de para cezaları kesilmiştir.

Sağlık Denetimleri

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 4 işletme; Holly Money Unisex Salon, White Swan Beauty Salon, Danyel Tatlıcı-2.Şube, Oxygen Spa Sauna ve Masaj Salonu ile hijyen koşulları yetersiz bulunan Beltz Kitchen Market ve One to Infinity African Market işletmeleri Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Sonraki günlerde yasal eksikliklerini tamamlayan tüm işletmelerin faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir, White Swan Beauty işletmesi eksikliklerini giderme sürecindedir.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırlarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 2 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 5 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:

“İnsana hizmet sektörleri olarak faaliyet göstermekte olan tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde ve de başarıyla faaliyet göstermesi hepimiz için önem taşımaktadır. Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız toplum sağlığının korunması esasına dayanmaktadır. Mevzuata uygunluk ise günlük sosyal hayat ve ekonomik döngüleri de doğru desteklemektedir. Bu nedenle değerli esnafımızın işbirliği ve kurallara uygun faaliyetleri için teşekkür ediyorum’ dedi.