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Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri sürüyor

Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, 26 Mart - 07 Nisan 2021 Tarihleri Arasında Toplamda 357 İşletme, Hijyen Ve Covid-19 Önlemleriyle İlgili Denetlendi, Covid Önlemlerine uygun çalışmayan 1 İşyeri Mühürlendi, 3 işyerine de para cezası kesildi, hijyen koşulları yetersiz bulunan bir işyerinin de faaliyeti durduruldu.

09 Nisan 2021 Cuma 15:45
Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri sürüyor
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Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 26 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 357 iş yerinin denetlendiği aktarıldı.

Girne Belediyesi, Covid-19 Pandemisinin tüm dünyayı etkilemeye halen devam ettiği bugünlerde ticari hizmet veren işletmelerin Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yayınlanan genel Covid önlemlerinin alınmasıyla ilgili resmi kontrollerle takip etmeye ve bu kontrollerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Genel işyeri denetimleri kapsamında 30 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri Covid önlemleri gereği çalışma saatleri dışında çalıştığı için mühürlenerek aynı işyerine para cezası kesildi. İşyeri kapasitesinin üzerinde kişiyi iç mekana alan ve sosyal mesafe kuralların uygulanmasını sağlamayan 2 bet ofis işletmesi de Covid-19 Pandemi önlemleri gereğince para cezasına çarptırıldı. Hijyen koşulları yetersiz bulunan bir işletmenin de faaliyeti durduruldu.

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Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Girne Sağlık Şube Amiri Naile Soyel 

“Gıda ile ilgili tüm işyerlerinde yapılan resmi kontrollerde, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından risk unsurları izlenmektedir. Belediyemizin bağımsız bir iradeyle yasal çerçevede ve bilimsel ilkeler ışığında sürdürdüğü resmi kontrollerinde insan sağlığına tehdit oluşturabilecek koşulların tespitinde yasal cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüm denetimler raporlanmakta ve kayıt altında tutulmaktadır. Baskın niteliğinde yapılan gece denetimlerini de arttırdığımız son günlerde Covid-19 ile ilgili gerekli tüm önlemlerin alınması; hem halkımızın hem de işyeri çalışanlarının güvenliği açısından önem taşımaktadır” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 

“Pandemi sürecinin yönetiminde büyük sorumluluklar alan yerel yönetimler olarak bu sorumluluğun öneminin son derece bilinci içerisinde hareket etmekteyiz. Pandemi yönetiminde hayati önem arz eden resmi kontroller, pandeminin ilk gününden bugüne kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Bu kontroller, esnaf açısından zorlayıcı gibi görünse de günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi ve bir kez daha kapanma yaşanmaması içindir. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarının her birey tarafından yerine getirilmesi elzemdir. Ticari İşletmelerin sorumluluğu daha fazla olduğundan gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sektörlerin kapanmaması için kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Covid19 Denetim
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