Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 12 Şubat- 24Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 783 iş yeri denetlendi.

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Şubat ayının ikinci yarısında denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 6 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, kontrollerin yoğun olmasının kurallara uygun hareket edilmesi için tüm toplum adına önemli bir motivasyon olduğunu belirterek, Pandemi nedeniyle sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomik zorlukların da yarattığı baskıların doğru yönetilebilmesi için Bakanlar Kurulunun almış olduğu tüm kararların tam anlamıyla uygulanmasının Pandemi sürecinin başarısı için elzem olduğunu söyledi.

“Bu noktada, kurallara uygunluk arz etmeyen işletmelerin yasa gereği kapatılması yine toplum sağlığı içindir” diyen Güngördü, bu zor günleri başarıyla atlatabilmek için gerek işletmelerin gerekse bireylerin; maske- mesafe ve hijyen kurallarını itinayla yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

