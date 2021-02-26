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Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri devam ediyor

Şubat ayında 783 işletme denetlendi..

26 Şubat 2021 Cuma 14:10
Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri devam ediyor
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Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 12 Şubat- 24Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 783 iş yeri denetlendi.
Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı.  Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı. 
Şubat ayının ikinci yarısında denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 6 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi.
Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor. 

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Sağlık Şube Amiri Naile Soyel yaptığı açıklamada, “Ülkemizde bir yıldır devam etmekte olan Covid-19 Pandemisinin tüm yaşamı etkilediği kadar gıda sektöründeki dinamikleri de etkilemiş olup; Belediyelerin de denetim kriterlerini yeniden belirlemiştir. İnsan sağlığı temelinde yapılan denetimler Gıda Güvenliği koşulları yanında aynı zamanda Covid Pandemi kurallarının uygulanırlığını içermektedir. Gıda işletmelerinde genel hijyen koşulları yanında doğru maske kullanımı ve personelin kişisel hijyenini sağlaması ciddi bir önem taşımaktadır” dedi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, kontrollerin yoğun olmasının kurallara uygun hareket edilmesi için tüm toplum adına önemli bir motivasyon olduğunu belirterek, Pandemi nedeniyle sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomik zorlukların da yarattığı baskıların doğru yönetilebilmesi için Bakanlar Kurulunun almış olduğu tüm kararların tam anlamıyla uygulanmasının  Pandemi sürecinin başarısı için elzem olduğunu söyledi.
“Bu noktada, kurallara uygunluk arz etmeyen işletmelerin yasa gereği kapatılması yine toplum sağlığı içindir” diyen Güngördü, bu zor günleri başarıyla atlatabilmek için gerek işletmelerin gerekse bireylerin; maske- mesafe ve hijyen kurallarını itinayla yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 15:06
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