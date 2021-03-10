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Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri devam ediyor

Girne Belediyesi, 25 Şubat ile 09 Mart 2021 tarihleri arasinda toplamda 678 işletme, hijyen ve covid-19 önlemleriyle ilgili denetlendi, 3 işyeri mühürlendi..

10 Mart 2021 Çarşamba 15:20
Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri devam ediyor
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Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 25 Şubat-09 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 678 iş yerinin denetlendiği iletildi.

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Denetimler kapsamında 30 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 3 iş yeri mühürlendi, 2 işyerine Covid-19 kurallarına uymadığı için; bir işyerine de hijyen kurallarına uygun çalışmadığı için para cezası kesildi. Eksikleri bulunan 30 işletme yazılı uyarıldı, 5 işletmeye süreli kapatma ihbarı verilirken, bir işletmeden de insan tüketimine uygun bulunmayan 8 kiloluk et ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

Yeni açılımların devam ettiği bu günlerde artarak devam eden denetimlerimizin Pandemi sürecinin kontrolünde büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Güngördü, yapılan kontrollerin amacı hem bölge halkının hem de tüm toplumun sağlığının korunması olduğuna işaret etti.

Güngördü, Girne Belediyesi tarafından yapılan sağlık ve zabıta kontrollerinin yoğun olması, kurallara uygun hareket edilmesi için esnafımıza iyi bir motivasyon sağladığını, bunun yanında da tüm toplumumuzun sağlığının güvenliğini temin ettiğini söyledi.

“Toplum Sağlığı İçin Kurallara Uyulması Gerekir”

Pandemi nedeniyle sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomik zorlukların da yarattığı baskıların doğru yönetilebilmesi için Bakanlar Kurulunun almış olduğu tüm kararların bölgemizde tam anlamıyla uygulanmasının sağlanmasına işaret eden Güngördü, Pandemi sürecinin başarısı için gerekli olduğunu ifade etti.

Güngördü, “Bu kritik süreçte, zaruri kurallara dikkat etmeyen işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, yine toplumun sağlığı içindir. Bu zor günleri başarıyla atlatabilmemiz için gerek işletmelerin gerekse bireylerin; maske- mesafe ve hijyen kurallarını itinayla yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 16:21
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Denetim
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