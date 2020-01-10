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Girne’de geçen yıl 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı

Girne Belediyesi İmar Bölümü, 2019’da izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.Kaynak: Girne’de izinsiz yapılar kaldırıldı

Girne’de geçen yıl 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı

Girne Belediyesi İmar Bölümü, 2019’da izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.Kaynak: Girne’de izinsiz yapılar kaldırıldı

10 Ocak 2020 Cuma 14:48
Girne’de geçen yıl 17 izinsiz yapı ortadan kaldırıldı

Girne Belediyesi İmar Bölümü, 2019 yılı içerisinde izinsiz ve kaçak 17 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında İmar Bölümünün yaptırımıyla ve mahkeme kararıyla konteyner, duvar, telleme, ilave ve izinsiz inşaatlar ortadan kaldırıldı. Mevzuatlara aykırı 72 yapı hakkında da mahkemeye başvuruldu.

Güngördü: Çarpık yapılaşmaya taviz verilmeyecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yıllardır emirnamelerle yönetilen Girne’de düzensiz yapılaşma ve belirsizliğin önlenmesi için 3 yılda hazırlanıp 2018’de yürürlüğe giren Girne İmar Planı’nı hazırladıklarını söyledi. Nidai Güngördü, izinsiz ve plansız yapılaşmayla mücadeleye devam edileceğini belirterek, herkesin yasalar kapsamında hareket etmesi gerektiğini aktardı. Güngördü, sürekli büyüyerek gelişen Girne’de çarpık yapılaşmanın kenti olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bu duruma taviz verilmeyeceğini dile getirdi. Güngördü, geçtiğimiz günlerde Girne Koruma Bölgesi’ndeki bina dış cepheleri ve reklam tabelaları hakkında bölge halkı ve esnafına bilgilendirici broşür dağıttıklarını  kaydetti.

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Önce ve sonra

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Önce ve sonra

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Önce ve sonra

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Önce ve sonra

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Önce ve sonra

Önce ve sonra

Önce ve sonra

Önce ve sonra

Önce ve sonra

Son Güncelleme: 10.01.2020 17:12
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