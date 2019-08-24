Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi

Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kent sınırları içerisinde bulunan gıda işletmelerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Çıralı Bakery isimli fırın işletmesinde yapılan rutin kontrollerde, gıda hijyenine uygun olmayan koşullarda, aşırı rutubetli ve havasız bir ortamda muhafaza edilen; 1685.60 kg ekmek mayası, 950 kg tuz, 1450 kg şeker, 340 kg katkı maddesi/enzim, 384 kg yağ, 32 kg tahın, 75 kg çavdar unu, 24 adet yumurta, 50 kg susam ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Genel hijyen kurallarına aykırı koşullarda yürütülen gıda faaliyetleri durdurularak mühürlendi. İşletmede tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi.

SOYEL: GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİDİR

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıdaların güvenliğinin insan yaşamının kalitesi ve sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, sağlık denetimlerinin bağımsız bir irade ve sadece tüketici sağlığı kriter alınarak yapılmakta olduğunu söyledi.

Soyel, Gıda Güvenliği kavramının global, bilimsel bir değer olduğunu, her ülkede ya da işletmede bu olguların değişmeksizin eksiksiz uygulanması gerçeğine vurgu yaptı. Soyel, hijyen sağlamada tespit edilen ihmallerin mazeretinin insan sağlığını korumaktan daha önemli olamayacağını, bu nedenle de işletme sahiplerinin her türlü sorumluluğu üstlenerek, yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

GÜNGÖRDÜ: “BELEDİYE DENETLEMEDEN SORUNLAR GİDERİLMELİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, işletmelerin, belediye denetimi korkusu olmaksızın kendi sorumluluk bilinci ve insan yaşamına saygı çerçevesindeki hizmetlerinin özelde kentimizin genelde de ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıdığını, toplum güveninin temininin ise ekonomik bir katma değer yarattığının altını çizdi.

Başkan Güngördü, “Denetimlere devam edeceğiz. Yasal mevzuat gerekliliklerinin tüm işletmeler tarafından temin edildiğinden emin olmak için kontroller sağlamak bizim görevimizdir. Halk sağlığının riske atıldığı durumlarda ise yasal işlemlerimiz devam edecektir” dedi.

