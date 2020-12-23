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Girne’de fidanlar toprakla buluştu

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Bölümü tarafından 19 Aralık 2020 Cumartesi günü ağaçlandırma çalışmaları yapıldı

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
Girne’de fidanlar toprakla buluştu
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Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Bölümü Karaoğlanoğlu Şht. Mümtaz Uçar Sokak’ta belediyeye ait yeşil alanda fidan dikimi çalışmaları gerçekleştirdi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Aşık, Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüda Hüdaverdi ve Zeytinlik Kesimi Muhtarı Esat Atış’ın katıldığı ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak zeytin fidanı dikimi yanında meyve ağacı fidanları da toprakla buluştu.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Girne’de bulunan belediyeye ait boş arazileri de ağaçlandırma çalışmaları yapılarak değerlendirildiğini belirtti. Küresel ısınmanın arttığı bu dönemlerde dikilen bir fidanın bile önemini belirten Güngördü, gelecek nesillere daha yeşil bir Girne bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 11.00’da Beylerbeyi bölgesinde bulunan Fidan Sokak’ta gönüllü tüm Girne’li vatandaşlarımızın da katılacağı zeytin fidanı dikim çalışması yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Fidan Dikimi
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