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Girne’de “duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla düzenlenen Grafiti ve Resim Yarışmasında takımlar sunumlarını yaptı

Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri iş birliğinde, “Duvarları sevgiye dönüştür” sloganıyla Boş Duvarlar Grafiti ve Resim Yarışması’na katılan takımlar ilk değerlendirmeler için sunumlarını yaptı.  

02 Temmuz 2021 Cuma 10:30
Girne’de “duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla düzenlenen Grafiti ve Resim Yarışmasında takımlar sunumlarını yaptı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında dün gerçekleştiren toplantıdaki Değerlendirme Kurulunda; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Musa Kayra, sanatçı Şenol Özdevrim, eğitimci- şair Fatoş Avcısoyu Ruso yer aldı.

15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılacak takımlar çalışmaları hakkında kurula bilgi verdi. Gençler önümüzdeki günlerde kentin çeşitli noktalarında uygulamada bulunacak.

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Kullanılmayan alanların kent estetiğine kazandırılması, çevre ve peyzaj çalışmalarına katkı; öğrenmenin sürekliliği, takım çalışması, fikirlerin paylaşımıyla geleceği şekillendirerek gençlerle tanışmak ve ürettikleri projelerin hayata geçirilmesine destek olmanın amaçlandığı yarışmada, belirlenen yerlere uygulanacak eserlerin, sanatçıların da yer aldığı bir jüri ile değerlendirilmesi sonucunda dereceye girenler, Ağustos ayında ödüllendirilecek.

Birinci gelen takıma 3 bin TL, ikinci gelen takıma 2 bin TL, üçüncü gelen takıma da 1000 TL ödül verileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 11:23
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