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Girne’de Dünya Sanat Günü etkinliği gerçekleşti

Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat Atölyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle Girne Ramadan Cemil Meydanında ortak etkinlik düzenledi.

15 Nisan 2022 Cuma 17:30
Girne’de Dünya Sanat Günü etkinliği gerçekleşti

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, fotoğraf ve resim sergilerinin yer aldığı Meydanda bazı yazarlar kitap imzaladı ve şairler de şiir okudu.

Etkinliğin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak lojistik destek sağlayarak etkinliğin daha güzel geçmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Dünya Sanat Günü ile ilgili olarak ise Güngördü, Leonardo Da Vinci’nin doğum gününa atfen ilan edilmiş bir gün olduğunu kaydetti.

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İpek Denizli ise, etkinliğin gerçekleşmesi için ortaya koyduğu uğraştan dolayı Belediye Başkanı Nidai Güngördüye teşekkür etti.

Etkinlikte, Feyzan Korur, Ayşe Tural, Zafer Muhtaroğlu, Özlem Karakaşlı, İlkay Adalı, Orkun Bozkurt, Zeynep Yenen, Nurperi Özgener, Gülşen Musa Şenderin, Ferdiye Yurdakul kitapları ve şiirleri ile katkı koyarken, en uzun resim, seramik kil çalışması, ebru çalışması ve çeşitli doğaçlama kartları ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.

Nevin Halis en uzun resim çalışmasını herkes ile oluştururken, Leman Cankat 17:00-19:00 saatleri arasında seramik kil çalışması, Hasan Kayıplar, Bedia Kale, Mandana Mehrinia, Candan Behzatoğlu, Zülal Karlıova, İpek Denizli ve Tünay Özyay’ın resimleri ve fotoğrafları sergisi etkinlikte yer aldı. 

Ayla Öztaşçı doğaçlamalar ve oyun kartları ile sokak tiyatrosu oluştururken, Cemal Özgürsel ve Ahmet Sunisi müzikleri ile Dünya Sanat Günü’ne vurgu yaptılar.

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Son Güncelleme: 15.04.2022 18:58
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