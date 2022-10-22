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Girne’de değişim coşkusu: Şenkul ekibiyle şehri ayağa kaldırmaya geliyor!

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:06
Girne’de değişim coşkusu: Şenkul ekibiyle şehri ayağa kaldırmaya geliyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, bugün Girne’de büyük bir yürüyüş düzenledi ve esnafı selamladı. Girneli esnaf ve yurttaşlardan büyük ilgi gören Şenkul ve CTP heyeti, uzun bir süreden beri kentin çağdaş yönetimden uzak kaldığını, ancak 25 Aralık’tan sonra değişimin gerçekleşeceğini ve kenti ayağa kaldıracaklarını ifade etti. Eski Girne Belediye binası önünden yürümeye başlayan kortej, Girne Limanı’na kadar yürüdü. Bando takımının öncülüğünde yürüyen kortejde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili yer aldı. Karnaval havasında gerçekleştirilen yürüyüş, Girne Limanı’nda son buldu.

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