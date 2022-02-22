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Girne’de Covid ve hijyen denetimleri sürüyor

Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri, 21 Ocak – 21 Şubat arasında 145 işletmede gıda hijyeni, genel hijyen ve pandemi önlemleriyle ilgili denetim yaptı.

22 Şubat 2022 Salı 14:45
Girne’de Covid ve hijyen denetimleri sürüyor

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre denetimler sonucu ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir restoran; resmi yasal kayıtları eksik olduğu tespit edilen bir otel, bir kasap ve iki cafe; gıda depolama koşulları gıda hijyenine uygun olmayan bir off-licence işletmesi ve çevre sağlığıyla ilgili hijyen kurallara aykırı çalıştığı tespit edilen bir süpermarket olmak üzere; 7 işletmeye toplam 12 bin 52 TL para cezası kesildi. 
Açıklamaya göre, Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıdayla ilgili işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında, Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. 
Öte yandan, rutin olarak tüm gıda işletmelerine yapılan kontroller kapsamında üç süpermarkette insan tüketimine uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve yasal mevzuat gereklerini sağlamadığı tespit edilen muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. 

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Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında toplam 60 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 10 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı. Bir işyerine pandemi önlemlerini yerine getirmediği için toplam 7 bin TL para cezası kesildi. Altı farklı işletmeye gıda hijyeni ve yasal yükümlülükleriyle ilgili eksiklerinden dolayı toplamda 5 bin 52 TL para cezası kesildi. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarı’ndaki satışlar için de pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 
GÜNGÖRDÜ: “COVİD DENETİMLERİNE DEVAM EDİLECEK”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Pandeminin başından beridir Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır”

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Son Güncelleme: 23.02.2022 00:27
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