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Girne’de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:06
Girne’de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Girne’de bugün 09.00-15.00 saatleri arasında geniş bir bölgede elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir Batı kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı,  Dome Hotel ve Civarı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Riviera Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı bölgeleri”

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