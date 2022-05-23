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Girne’de bazı bölgelerde 2 saat elektrik verilemeyecek

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:26
Girne’de bazı bölgelerde 2 saat elektrik verilemeyecek

Girne’de yarın bazı bölgelere 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kesik olacak.

Açıklamaya göre, elektrik kesintisi olacak bölgeler şunlar:

"Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi,  Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi"

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