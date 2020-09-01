Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.