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Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.

01 Eylül 2020 Salı 15:46
Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği
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 Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.

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Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek saat 17.00’de başlayacak. Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar da katılacak.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:48
Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Gençlik Ve Spor KulübüBaşbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü
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