Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.
01 Eylül 2020 Salı 15:46
Son Güncelleme: 01.09.2020 15:48
Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.
Başbakanlık Spor Dairesi Müdürluğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği Barışa Kulaç Atıyoruz etkinliği bugün Girne Turizm Limanı’nda yapılıyor.