banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Covid-19 aşı programı ve PCR testleri Girne’de devam ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 18:15
Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor
banner337
banner351

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Covid-19 aşı programı ve PCR testleri Girne’de devam ediyor.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski Belediye binası) devam eden Covid-19 1.doz ve 65 yaş üzeri aşı uygulamasında belediyenin Sosyal İşler Amirliği personelinin kayıt işlemlerinde ve düzenin sağlanmasında yardımcı olduğu kaydedildi.  Ayrıca, sabah 9.00’da başlayan randevulu çalışma sistemi saat 14.00 de tamamlanırken, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personelinin de aşı uygulamasını gerçekleştirdiği bildirildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Belediyesi’ye ait Leymosun Kültür Evinde ise aynı çalışma sistemi ile kayıtların yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin de PCR testlerini yaptığı bildirildi. Test çalışmalarını haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında yapıldığı kaydedildi.

banner341
Açıklamada, 1 Şubat’ta Sosyal Yaşam Merkezinde başlayan 65 yaş ve üzeri 1.Doz Aşı uygulamasından şimdiye dej 1094 kişinin yararlandığı ifade edildi.  Üç Şubat’ta Leymosun Kültür Evinde Başlayan PCR test uygulamasından ise 2977 kişi yararlandığı bildirildi.  

GÜNGÖRDÜ: BAKANLIK VE BELEDİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu önemli çalışmalarda Bakanlık ve Belediye’nin işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Güngördü, “İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde Girne ve çevresinde yaşayan herkesin yararlanması için büyük bir titizlik ve düzen içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Her iki konuda da büyük bir özveri ile çalışan Sağlık Bakanlığı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personeline, Belediyemiz Sosyal İşler Amirliği çalışanlarımıza ve yardımcı olan diğer tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık 14 gündür devam eden bu çalışmalardan, düzenden ve randevulu sistemden yararlananların da büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Güngördü, devam etmekte olan Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkı duyarlı olmaya, maske, mesafe ve hijyen koşullarına daha çok dikkat etmeye davet etti.

banner360
Son Güncelleme: 14.02.2021 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Hükümet geri adım attı!
Hükümet geri adım attı!
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim