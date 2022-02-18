Girne’de asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre beton, asfalt ve temel işleri kapsamında yapılan ihalede 24 Aralık tarihinde Salih Köroğlu Construction Şti. LTD. ile Girne Belediyesi arasında iş sözleşmesi imzalandığı anımsatıldı.
Açıklamada, çeşitli bölgelerde başlatılan asfalt serim çalışmalarının ve asfalt yamalama çalışmalarının devam edeceği bilgisi verildi.
Çalışmaların özellikle trafiği aksatmamak adına geceleri yapıldığını belirten Güngördü, pandemi sürecinin yerel yönetimlerin çalışmalarını ve projelerini olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti.
Güngördü, imkanlar dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.