Girne’de açık pazar covid-19 tedbirleriyle açıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri açık pazara girişte temassız ateş ölçer kullanılarak, sıcaklık ve maske kontrolü yapılıyor.

Pazar esnafının en az 3 gün içinde yapılmış negatif PCR testlerini de denetleyen Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlemler alırken, hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları bulunduruyor.



