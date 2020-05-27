Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı

Girne Belediyesi tarafından her çarşamba kurulan Açık Pazar, Covid-19 Pandemisinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla birtakım tedbirlerle açıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın sağlığı için, Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler doğrultusunda önlemlerini artırarak çalışmalarına devam eden Girne Belediyesi ekipleri, açık pazarda iki taraflı kontrollü giriş çıkışlar kurdu, alışverişe gelen vatandaşlara girişlerde temassız ateş ölçerlerle, sıcaklık ve maske kontrolü yaptı.



Pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlem alan ekipler, hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı için ilaçlı paspas ve el dezenfektanları bulundurdu.