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Girne’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri düzenleniyor

Girne Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Yaşamak için ve paylaşmak için engel yok” sloganıyla farkındalık ve kaynaşma etkinliği düzenliyor. 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00
Girne’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri düzenleniyor
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yer alan Özel Eğitim Merkezi ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi okulları, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Engelli Birimi üyeleri ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kısıtlı sayıda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak katılımlarıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, 10 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da Karaoğlanoğlu bölgesi Hüseyin Köle Sokak’ta “Engelsiz Fidanlığı” Ağaç Dikimi etkinliği yapılacak.

Ayrıca, 11 Mayıs Salı günü saat 10.00’da, Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) önünde Ramadan Cemil Meydanında, “Kuş Yuvası Boyama Etkinliği” gerçekleştirilecek.

ÖYKÜ YARIŞMASINA SON KATILIM 1 HAZİRAN…

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Öte yandan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın “Hayatın içinde, Hayatın Dışında Engelli Bireylerin Yaşamı” konusuyla düzenlenecek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmaya son katılımın 1 Haziran olduğuna dikkat çekildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, engelli bireylerin toplum içinde rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve onlara yönelik fırsatların eşitlenmesini sağlamak için her kurum ve kişiye görevler düştüğünü ifade etti. 

Güngördü, “Bu özel bireylere daha güzel bir yaşam sunabilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için elimizden geleni her zaman yapacağız. Sevmek, yaşamak ve paylaşmak için engel yoktur” dedi.


 

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Son Güncelleme: 05.05.2021 14:13
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