banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi

Girne Belediyesi, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 önlemleriyle ilgili 142 işletmenin denetlendiği 20 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurularak mühürlendiğini, 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildiğini açıkladı.

19 Ekim 2021 Salı 18:00
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hijyen koşullarına uygun olmayan bir cafe-restoranla, sağlık karnesiz personel çalıştıran 1 berber dükkânı, 2 bar ve Ustalık Belgesi olmayan bir berber dükkanı olmak üzere 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. 
Yapılan hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan ve sağlık karnesiz personel çalıştıran Little Pub Bar ve Junior Baragadi Bar işletmeleri ile mutfak hijyeni yetersiz bulunan CMR Çiğ Köfte Cafe Restoranın mühürlendiği belirtildi. 

banner341
Bunların yanında, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştıran La Femme Berber ile Ustalık Belgesi bulunmayan Nazlı Kızı Güzellik Salonu’nun faaliyetlerinin durdurulduğu, mühürleme işlemlerinin ardından müteakip hafta içerisinde teknik eksiklerini gideren tüm işyerlerinin faaliyetlerine izin verildiği ifade edildi. 
Belediyenin kent genelinde faaliyet gösteren ve gıdayla ilgili işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 önlemlerini de denetlemeye devam ettiği kaydedildi.
Kontroller kapsamında mühürlenen toplam 5 işyeri yanında 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 5 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, iki işyerine Covid-19 pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4 bin 400’er TL para cezası kesildi.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 18:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim