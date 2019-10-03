Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Girne Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Tıp Fakültesi’nde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak gerçekleştirdi.

Doktorlar için beyaz önlüğün anlamına değinen Bundak, hekim adaylarına bu önlüğün getirdiği sorumluluğu meslek hayatları boyunca unutmamalarını öğütledi.

Törenin açılışında konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da hekim adaylarına seslenerek, seçtikleri ve bu özel törenle ile ilk adımını attıkları mesleğin öneminin altını çizdi.

Beyaz Önlük Giyme Töreni açılış konuşmalarının ardından, beyaz önlüklerini giyen öğrenciler toplu olarak ant içti.

(RU/HÖ)



