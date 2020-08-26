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Girne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvurular Başladı

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Girne Üniversitesi’nde 2020-2021 Akademik yılı güz dönemi Burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeye başlandı. 

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
Girne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvurular Başladı
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Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Girne Üniversitesi’nde 2020-2021 Akademik yılı güz dönemi Burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeye başlandı. 

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki toplam 10 yüksek lisans ve doktora programına yapılacak başvurular 25 Eylül Cuma günü  saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, kendi olanakları ile lisansüstü programa katılmak isteyenlerin de başvuru yapabileceği kaydedildi.

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Açıklamada, kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuru koşulları ile ilgili olarak https://kyrenia.edu.tr/ web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabileceği ayrıca 0533 823 92 04 numaralı telefondan veya   levent.kayrin@kyrenia.edu.tr  e-posta adresi ile iletişime geçebileceği vurgulandı. 

Konuya ilişkin bir bilgilendirme yapan Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay , 3 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu’na bağlı YÖK / YÖDAK onaylı toplam 63 lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verdiklerini belirtti.

Tokay, günümüzde artık sadece kariyer amaçlı değil, kişisel gelişim açısından da önemli hale gelen master ve doktora programları için deneyimli akademik kadrolarının desteği ve yönlendirmesiyle adaylara tercih ettikleri alanda, modern teknolojiyle desteklenen uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanları sağladıklarını da ifade etti.

(ÖZ/ŞEB)

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