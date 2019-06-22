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Girne Üniversitesi’nde 2018-2019 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.): Girne Üniversitesi 2018-2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Girne Üniversitesi Karakum kampusunda törenle gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi’nde 2018-2019 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.): Girne Üniversitesi 2018-2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Girne Üniversitesi Karakum kampusunda törenle gerçekleştirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Girne Üniversitesi’nde 2018-2019 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.): Girne Üniversitesi 2018-2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Girne Üniversitesi Karakum kampusunda törenle gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yüksek Öğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İç Sular Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, Rektör  Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner,  Girne Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi  Mehmet Soykurt, Eğitim Vakfı Müdürü Dr. Mutlu Soykurt, rektör yardımcıları, dekanlar, dekanlar, bölüm başkanları, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, aileler, konuklar ve davetliler katıldı.

Tören alanına ailelerinin ve konukların alkışları eşliğinde mezunların girmesi ile başlayan tören bir dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

SALİHOĞLU

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bilim yuvası olan üniversitelerin medeniyet ve gelişmeyi temsil ettiğine vurgu yaparak toplumla bütünleşerek toplumsal refaha katkıda bulunmanın Girne Üniversitesi’nin en önemli amaçları arasında yer aldığını söyledi.

Salihoğlu, mezun olan öğrencilere gelecek hayatlarında ve kariyerlerinde başarılar diledi ve öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu hatırlattı. 

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Konuşmaların ardından diplomaların verilmesine geçildi.

ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI ALDI…

2018-2019 akademik yılını Üniversite birincisi olarak tamamlayan Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taylan Yanık’a başarı sertifikası ve ödülleri takdim edildi.

Mezuniyet töreninde öncelikle Kıbrıs’ta ilk kez Girne Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin 26 katılımcısına da sertifikaları takdim edildi.

Daha sonra sırasıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nu başarıyla bitiren ve mezun olmaya hak kazanan toplam 155 öğrenci diplomalarını aldı.

DENİZCİLER SELAM ÇAKTI SAĞLIKÇILAR MESLEK YEMİNİ ETTİ…

Mezuniyet töreninde, Denizcilik Programları öğrencileri yaş kütüğüne plaket çakarak toplu halde “Çıma Vira “ selamı verirken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları Prof. Dr. Arzu Babayiğit’in öncülüğünde yeminlerini etti.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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