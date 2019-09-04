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Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi hizmeti verilmeye başlandı. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, Medikal Onkoloji Kliniği hayata geçti.  

Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi hizmeti verilmeye başlandı. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, Medikal Onkoloji Kliniği hayata geçti.  

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi Hizmeti Verilmeye Başlandı

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde Kemoterapi hizmeti verilmeye başlandı. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, Medikal Onkoloji Kliniği hayata geçti.  
Onkoloji Kliniği’nin hasta kabul etmeye başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Kanser Hastaları’nın aynı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde olduğu gibi Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Onkoloji hizmetlerinden yararlanabildiklerini bildirdi.  
Kanser hastaları Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi tedavilerinden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki gibi ücretsiz yararlanıyor

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KKTC Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği arasında 2017 yılında gerçekleştirilen ve sürekliliği devam eden işbirliği uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastalarının, talep etmeleri halinde ve ilaçların KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmesi suretiyle, kemoterapi tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden alabildiklerini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, hastaların aynı hizmetlerden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de yararlanabileceklerini bildirdi. 
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden randevu almak isteyenlerin +90 392 444 99 39 numaralı çağrı merkezini aramaları istendi.
(AK/ŞEB)
 

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