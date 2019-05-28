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Girne Turizm Meslek Lisesi’nin Geleneksel Yılsonu Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Girne Turizm Meslek Lisesi yılsonu sergisi açıldı. Sergi, bugün ve yarın 09.00-12.0016.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Girne Turizm Meslek Lisesi’nin Geleneksel Yılsonu Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Girne Turizm Meslek Lisesi yılsonu sergisi açıldı. Sergi, bugün ve yarın 09.00-12.0016.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

28 Mayıs 2019 Salı 10:06
Girne Turizm Meslek Lisesi’nin Geleneksel Yılsonu Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Girne Turizm Meslek Lisesi yılsonu sergisi açıldı. Sergi, bugün ve yarın 09.00-12.0016.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Törene, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Okul Aile Birliği Başkanı Nazif Alper, bürokratlar ve davetliler katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada serginin gerçekleşmesine emek koyan herkesi kutladı.

İçinde bulunulan yüzyılda, insan nüfusunun artışına paralel olarak artan ve çeşitlenen ihtiyaçları karşılamanın büyük önem kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, 50 bin civarı öğrencisi olan KKTC’de, murat edilen sonucun,  ülkedeki beyin ve kol işgücünden oluşan her türlü ihtiyacı, ülke içinde en iyi şekilde yetişmiş insanlarla karşılamak olduğunu söyledi.

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Çavuşoğlu, eğitim ve kursu tamamladıktan sonra, bireylerin işe yarar duruma gelmesinin önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Bu okulda, örgün ve yaygın eğitimin bir arada devam etmesi olmazsa olmaz bir modeldir. Vizyonumuz gereği örgün eğitim, belli bir yaşa kadar devam ederken, yaygın eğitim ömür boyu devam eder. İnsanın yaşam boyunca öğreneceği, halkına kendine ve çevresine katabileceği birşeyler vardır ve bu ancak dünyada olduğu gibi yaygın eğitimin sürekliliğiyle sağlanabilir” dedi. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, amaçlarının eğitimi daha modern, kolay çeşitlenebilen ve ihtiyaçlara cevap verebilen bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, örgün ve yaygın eğitimi genişletmeye, ülkede sanat ve mesleki eğitimi geliştirecek programlara önem vereceklerini söyledi.

Ülkede yıllar içinde ihmal edilen sanat eğitimini yaygınlaştırmak, gençlere kaybolan bu becerileri yeniden kazandırarak, topluma katma değer sağlamak için çalışacaklarını anlatan Çavuşoğlu, KKTC coğrafyasında öğrenmeye meraklı insanlara öğrenmek istedikleri her konuda  eğitim alabilecekleri bir sistem yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan da, serginin gerçekleşmesine katkı koyan öğretmen, öğrenci ve kursiyerleri kutladı.

(HUR/FEZ)  FOTOĞRAFLI
 

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