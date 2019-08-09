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Girne Tapu Dairesi’nde Uyarı Grevi Yapıldı

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (TAK): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Girne Tapu Dairesi’nde son günlerde yaşanması istenmeyen konulardan dolayı bir günlük uyarı grevi yaptı.

Girne Tapu Dairesi’nde Uyarı Grevi Yapıldı

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (TAK): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Girne Tapu Dairesi’nde son günlerde yaşanması istenmeyen konulardan dolayı bir günlük uyarı grevi yaptı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Girne Tapu Dairesi’nde Uyarı Grevi Yapıldı

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (TAK): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Girne Tapu Dairesi’nde son günlerde yaşanması istenmeyen konulardan dolayı bir günlük uyarı grevi yaptı.

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HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı açıklamada, sistemin eksikliklerine, çalışan haklarının tümünün korunması için gerekli yasal değişikliklere dikkat çekmek için uyarı grevi yaptıklarını belirterek, “Amacımız yargıya müdahale etmek değil, sistemin aksaklıklarını vurgulamaktır. Yaşanan sıkıntıların yanında, personel eksikliği gibi konularda da HAKSEN olarak çalışanın yanında olacağız” dedi.

Türkmen, konuyu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ilettiklerini ve gerekli görüşmeleri en hızlı şekilde gerçekleştirip, çözüme katkı koyacaklarını kaydetti.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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