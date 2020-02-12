Girne Özgürada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Yardımda Bulundu

Lefkoşa, 12 Şubat 20 : Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezi’nin Enfeksiyon bölümüne yardımda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da Enfeksiyon bölümüne giderek, yapılan yardıma teşekkür ettiler.

PİLLİ: “YARDIMIN AZI ÇOĞU OLMAZ”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, Lions Kulübü’nün her zaman katkıları olduğunu vurguladı. Bakan Pilli 35 yıldır sağlık sektörünün içinde bulunduğunu ve özellikle bu dönem yapılan yardımların daha fazla olduğunu belirtti.

Sağlığa yapılan katkının hem çok anlamlı hem de çok kutsal aynı zamanda doğrudan insana yapılan katkılar olduğunu söyledi. Pilli, koronavirüs ve ileride karşılaşılabilecek diğer virüslere karşı bir karantina merkezi açmayı planladıklarını belirtti ve projenin çizim aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Pilli, katkının azı çoğu olmadığını ve dolayısıyla bu tür kuruluşların katkı yapmaya devam etmesi dileğinde bulunarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin KKTC’nin varoluş mücadelesinden beridir insanlara hizmet verdiğini belirtti. Bakan Pilli sağlığın herkes için olduğuna da vurgu yaptı.

ÇELİKDEN: “İLK ADIMI ATTIK, DEVAMI DA GELECEK”

Girne Özgürada Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Hande Kayasal Çelikden, yılın ilk bağışını yaptıklarını söyleyerek diğer sivil toplum örgütlerinin de katkılarda bulunmalarını istedi. Çelikden, bölümün daha fazla şeye ihtiyacı olduğunu bildiklerini, bundan dolayı bir yerden başlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çelikden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezi’nin Enfeksiyon bölümüne 6 tansiyon aleti, 6 nabız ölçer, bir masa takımı, bir mikrodalga ve bir çaydanlık bağışında bulunduklarını ifade etti.

Her ne kadar bölümün ihtiyaçlarını gideremeyecek olsalar da bir sivil toplum örgütü olarak bu konulardaki duyarlılıklarını göstermeyi amaçladıklarını söyleyen Çelikden, “İlk adımı attık ve devamını da diğer sivil toplum örgütlerinden bekliyoruz. Bizi kırmayan ve hep destek olan Sağlık Bakanımız Ali Pilli’ye de çok teşekkür ederiz” dedi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI